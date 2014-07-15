У світовому рейтингу військової могутності Україна посіла 21 місце - ЗМІ

Про це пише видання Business Insider.

Видання створило діаграму, щоб порівняти топ 35 військовослужбовців згідно Глобальним індексом військової могутності. Рейтинг, опублікований в квітні, включає складний набір даних, який піддається постійним корективам.

На першому місці рейтингу опинилася армія США, друге місце займає Росія, а на третьому місці армія Китаю.

Україна обігнала армії таких країн як Іран, В'єтнам, Таїланд і Саудівська Аравія.

У Глобальний індекс військової могутності включено 106 країн. Індекс базується на понад 50 чинниках, зокрема загальному військовому бюджеті, потенційно доступних людських ресурсах, і обсягах арсеналу обладнання в кожній країні.

Індекс ігнорує значні кількісні розбіжності. Скажімо, Північна Корея лідирує за кількістю підводних човнів, хоча це озброєння є переважно застарілим. Також, до уваги береться більшою мірою політична вага наявності ядерного арсеналу, а не його кількість. Рейтинг також знижує вагу флоту для тих країн, у яких немає доступу до моря чи океану.