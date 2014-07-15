ЗМІ: В окупованому Криму скорочують вчителів української мови

У зв'язку з скороченням кількості годин, що виділяються на викладання української мови та літератури, на вчителів предмету впав попит і вони змушені самостійно шукати інший спосіб заробітку, або за свій рахунок переучуватися на іншу спеціальність. Про це повідомляє "IPC - Велика Ялта" з посиланням на вчителя української мови однієї з Ялтинських шкіл.

За її словами, після окупації Криму вчителям оголосили, що до вересня у Криму буде розроблена спеціальна безкоштовна програма перекваліфікації вчителів української мови на вчителів російської мови, чи іншу спеціальність, пов'язану з викладанням у школі. Проте досі, як пояснила викладачка, ніяких пропозицій щодо безкоштовної перекваліфікації не надходило.

Читайте такожУ Криму хочуть прибрати дорожні знаки українською та англійською«В Ялтинському управлінні освіти нам запропонували вступати або в магістратуру Кримського Державного Університету, де навчання на спеціальності «Філологія. Мова та література (російська мова)», коштує 18900 рублів на рік, а на заочній формі навчання - 2,5 року. Або, як варіант, сімферопольський інститут післядипломної педагогічної освіти, де навчання за тією ж спеціальністю коштує 24 тисячі рублів, тут необхідно вчитися 3 роки. Все це за наш рахунок, ніяких пільг, допомог, посилань на те, що у багатьох малолітні діти і у них неповні сім'ї - немає. В іншому випадку нам сказали через півроку-рік, після завершення перехідного періоду, шукати нову роботу», - повідомила ялтинська викладачка.

Вчителі, у яких профільна освіта - українська мова, обурені тим фактом, що кількість виділених годин на викладання скоротилося практично в 3 рази.