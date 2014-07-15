У Маріуполі СБУ затримала росіянина за участь у бойових діях на боці ДНР

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Затриманий повідомив, що наприкінці червня прибув до м. Донецьк з м. Ростов-на-Дону (Росія), щоб «заробити» гроші. Йому обіцяли тисячу доларів щомісяця за участь у бойових діях на боці терористів проти українських військових.

Російський найманець приєднався до терористичної організації, яка діє на Донеччині. Від керівництва так званого «ДНР» він отримав вогнепальну та холодну зброю, а також вибухові пристрої для збройних нападів на блокпости сил АТО.

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«Зрозумівши невідворотність покарання за вчинені ним злочини, найманець спробував втекти з міста, плануючи незаконно перетнути українсько-російський кордон», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що при затриманні у росіянина вилучено гранату з запалом, штик-ніж, карти з місцевістю Донецької та Луганської областей, посвідчення-дозвіл підписане «Срєлком» – Гіркіним, паспорт громадянина РФ з московською пропискою.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченому ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.