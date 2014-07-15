Поблизу Ізвариного обстріляли українських військових, восьмеро загиблих - ЗМІ
21:12, 15 липня 2014Політика
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Бійців з 3-го окремого полку спеціального призначення обстріляли з гранатометів. Восьмеро бійців загинуло, близько десятка поранено, дехто у дуже важкому стані.
Reuters
В прикордонному пункті Ізварине на Луганщині бойовики з гранатометів обстріляли українських спецпризначенців з Кіровограда. Про це повідомляє видання Перша електронна газета з посиланням на власні джерела в зоні АТО.
Як пише видання, восьмеро бійців Збройних сил загинули, близько десятка отримали тяжкі поранення.
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Громадське-ТВ стверджує, що в.о. мера Кіровограда вже підтвердив цю інформацію.
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