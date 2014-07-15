Поблизу Ізвариного обстріляли українських військових, восьмеро загиблих - ЗМІ

В прикордонному пункті Ізварине на Луганщині бойовики з гранатометів обстріляли українських спецпризначенців з Кіровограда. Про це повідомляє видання Перша електронна газета з посиланням на власні джерела в зоні АТО.

Як пише видання, восьмеро бійців Збройних сил загинули, близько десятка отримали тяжкі поранення.

Читайте такожКількість жертв у Сніжному зросла до 11 осіб - ОДА

Громадське-ТВ стверджує, що в.о. мера Кіровограда вже підтвердив цю інформацію.