Адвокат: Росія може обміняти Надію Савченко

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив російський адвокат української льотчиці Марк Фейгін.

«Я просто вірю, що може відбутися обмін», - сказав адвокат в Римі, де він брав участь у слуханнях в італійському парламенті про порушення прав людини в Україні.

Марк Фейгін зазначив, що коли українська сторона затримувала російських журналістів чи ще когось, то відпускала цих людей.

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«Я не розумію, чому російська сторона не може відпустити Надію Савченко в обмін на щось?», - додав Марк Фейгін.

Адвокат повідомив, що вирушає до Воронежа, і 16 липня вперше зустрінеться зі своєю підзахисною. Він має ордер, і тому впевнений, що російські слідчі пустять його до української льотчиці.

На думку адвоката Фейгіна, Надію Савченко з України до Росії переправили незаконно. За його даними, члени угруповання «ЛНР» передали українку російським спецслужбам.

Надія Савченко, офіцер-льотчик, брала участь в антитерористичній операції як доброволець і потрапила в полон до сепаратистів під Луганськом 18 чи 19 червня.

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МЗС України зажадало пояснень від Росії, як Савченко виявилася у Воронежі, на що слідчий комітет Російської Федерації поспішив заявити, що льотчиця перейшла кордон сама, без документів, під виглядом «біженця».

Надію Савченко збираються тримати під вартою в СІЗО російського Воронежа до 9 вересня.

В Україні порушено кримінальну справу про викрадення Надії Савченко.