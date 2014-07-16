Меркель пообіцяла Порошенкові підтримку Європейської Ради

Президент поінформував канцлера Німеччини про подальше надходження через українсько-російський кордон зброї та бойовиків на територію східних областей України, повідомляється на сайті глави держави.

Ангела Меркель зазначила, що Україна зараз знаходиться серед її пріоритетних питань. Канцлер запевнила, що завтра на засіданні Європейської Ради Україна отримає «жорстку підтримку» з боку ЄС.

Співрозмовники обговорили питання щодо зусиль, які потрібні для пришвидшення діяльності місії ОБСЄ на кордоні для впровадження дієвого моніторингу його стану.

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Президент повідомив, що протягом дня було зроблено дві спроби провести засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відео-конференції. Сторони також обговорили можливість продовження переговорів у форматі Нормандії.

Президент запевнив Ангелу Меркель в тому, що він є прибічником мирного врегулювання, та навів приклад Слов’янська, де після визволення міста від бойовиків протягом 24 годин була відновлена життєво важлива інфраструктура, а люди отримали можливість повернутися до нормального життя. Саме такими будуть дії української влади в Луганську і Донецьку.