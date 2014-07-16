У Луганську за добу бойових дій загинув один мирний житель, 9 - госпіталізовані

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського антикризового центру, за минулу добу бригади швидкої допомоги здійснили 160 виїздів, з них 9 - за фактом поранень і травмування мирного населення. Надійшла інформація про 1 загиблого.

Під артилерійський обстріл потрапили житлові будинки: вул. Волгодонська, 9, 9-а, 11, вул. Верещагіна, 13, вул. 40 років ВЛКСМ, 17, вул. Веселогорівська - з 73 по 81 і з 62 по 74,76, п. Катеринівка, пер. Катеринівський, 10,14, сел. Видне, вул. Мельникова 26, 27, 30, а також магазин «Лелека» по вул. Оборонна, 28.

У Ленінському районі зруйновано 4 будинки - сел. Видне, вул. Мельникова 26, 27, 30, магазин «Лелека» по вул. Оборонна, 28; у Кам’яннобродському районі - 22 (вул. Веселогорівська – буд. 73-81; 62–74 і 76); в Артемівському районі - 2 будинки (сел. Катеринівка, пер. Катеринівський, 10, 14).

Обстріл залишається головною причиною пошкоджень і аварійних відключень систем життєзабезпечення міста. Відключено від енергопостачання 2 тис. 395 абонентів в Артемівському і Кам’яннобродському районах. Через обстріл залишаються без води 250 абонентів у приватному секторі Жовтневого району і без газу - 1,2 тис. абонентів у селищі Катеринівка (вул. Леніна, 68).

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Піротехнічна група ГУ ДСНС України у Луганській області щодня працює над знешкодженням боєприпасів. Протягом дня вона ліквідувала 11 снарядів.

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Як повідомляв УНІАН, 14 липня через артилерійський обстріл у Луганську 8 мирних жителів загинули і 52 - госпіталізовані.