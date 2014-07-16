Українські військові потрапили у засідку біля Ізвариного, є загиблі - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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