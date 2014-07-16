Українські військові потрапили у засідку біля Ізвариного, є загиблі - РНБО
13:08, 16 липня 2014Політика
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Українські військовослужбовці потрапили в засідку неподалік Ізвариного, є загиблі.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожОбстановка у зоні АТО напружена, звільнені населені пункти - під контролем військових«Неподалік населеного пункту Ізварине Луганської області особовий склад Збройних сил України потрапив у засідку, і терористи обстріляли позиції українських військових з важкої зброї, втрати уточнюються, але наші хлопці тримаються, і допомога їм надходить», - заявив він.
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