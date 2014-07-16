У Вінниці суд заборонив виконавчій владі здійснювати свої повноваження

14 липня Вінницький окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким заборонив місцевій інспекції державного архітектурно-будівельного контролю здійснювати перевірки ходу реконструкції одної із головних пам'яток архітектури Вінниці – приміщення колишнього готелю "Савой".

Таким чином, створено прецедент, коли судова влада забороняє виконавчій владі здійснювати свої прямі обов'язки, які на неї покладено законом. Про це йдеться в ухвалі Вінницького окружного адміністративного суду, за результатом адміністративного позову Вінницького апеляційного адміністративного суду (ВААС) до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області. У 2010 року ВААС орендував приміщення готелю "Савой" і замовив проведення його реконструкції, щоб облаштувати приміщення для своїх потреб.

Але через порушений порядок реконструкції, пам'ятка архітектури в центрі Вінниці продовжує руйнуватися. Раніше місцева інспекція кілька разів намагалася перевірити хід реконструкції "Савою", щоб змусити замовника усунути порушення містобудівного законодавства. Проте, представники ВААС не допустили на об'єкт інспекторів. 10 липня ВААС подав клопотання до Вінницького окружного адміністративного суду, щодо заборони Інспекції держархбудконтролю у Вінницькій області проводити позапланові перевірки пам'ятки архітектури місцевого значення "Готелю "Савой".

ВААС аргументував це тим, що, інспекція здійснювала позапланові перевірки без спеціального направлення. Між тим, постанова Кабінету Міністрів України №553 визначає вичерпний перелік підстав для позапланових перевірок об'єктів будівництва. Середи них і "звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог містобудівного законодавства". Рішення Вінницького окружного адміністративного суду може мати всеукраїнське значення, оскільки створює прецедент втручання судової влади у сферу повноважень виконавчої влади.