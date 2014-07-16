ЄСПЛ у найкоротші терміни розгляне справу про захоплення Савченко – Петренко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу у Кабміні повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Європейським судом з прав людини була прийнята заява з приводу порушення прав людини, а саме - незаконного утримання нашої громадянки в РФ. Цій заяві було надано статус пріоритетної. Тобто, ця заява повинна бути розглянута у максимально короткий термін" - сказав міністр.

За його словами, незважаючи на неординарну ситуацію з Савченко, її справа буде розглянута в ЄСПЛ якнайшвидше.

Міністр також зауважив, що Україна має сильну позицію, оскільки українську льотчицю захопили терористи, в результаті чого вона опинилась у слідчих органах РФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, адвокат Валентина Теличенко на своїй сторінці у Facebook, що Європейський суд з прав людини 15 липня розпочав провадження у справі Надії Савченко проти Росії, надавши справі статус пріоритетної.

Читайте такожАдвокат: Росія може обміняти Надію Савченко

«Також президент суду звернувся до уряду РФ з запитаннями про те, як потрапила Надія Савченко до російського СІЗО, на яких підставах та чому досі не було надано можливості зустрітися з консулом України. Також суд зобов'язав уряд РФ поінформувати про умови утримання української льотчиці», - повідомила адвокат.

Теличенко також зазначила, що суд закликав інформувати його про всі події, пов'язані з долею Савченко.

Довідка УНІАН. Військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з’ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їхній напад на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що українську льотчицю затримали після того, як вона сама в’їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Савченко.