Біля Амвросіївки, Маринівки та Ізвариного точаться запеклі бої

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Найбільш запеклі бої точаться в населених пунктах Амвросіївка, Маринівка, Ізварине. Ми поки що не можемо дати підсумкової інформації», - зазначив він.

Читайте такожBBC: Біля пункту перетину кордону "Маринівка" відбувається бій«На підтримку українських військових підрозділів активно діє артилерія, авіація», - додав Лисенко.

«Українські військові продовжують утримувати раніше звільнені населені пункти», - зауважив речник РНБО.