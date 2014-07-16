Біля Амвросіївки, Маринівки та Ізвариного точаться запеклі бої
17:44, 16 липня 2014Політика
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У даний час точаться запеклі бої між українськими силовиками і терористами у населених пунктах Амвросіївка, Маринівка (Донецька область) та Ізварине (Луганська область).
В зоні АТО зараз тривають запеклі бої / Фото прес-служби Міноборони
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Найбільш запеклі бої точаться в населених пунктах Амвросіївка, Маринівка, Ізварине. Ми поки що не можемо дати підсумкової інформації», - зазначив він.
Читайте такожBBC: Біля пункту перетину кордону "Маринівка" відбувається бій«На підтримку українських військових підрозділів активно діє артилерія, авіація», - додав Лисенко.
«Українські військові продовжують утримувати раніше звільнені населені пункти», - зауважив речник РНБО.
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