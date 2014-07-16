Савченко підтвердила консулу, що її силоміць вивезли до Росії - з мішком на голові

Як повідомляє прес-служба президента України, про це Савченко сказала під час зустрічі з українським консулом Геннадієм Брескаленком.

Згідно з повідомленням, міністр закордонних справ України Павло Клімкін проінформував президента Петра Порошенка про те, що консул Брескаленко зміг зустрітися з Савченко, яку утримують у СІЗО у Воронежі.

«Консул передав Надії Савченко слова підтримки від президента», - зазначається у повідомленні.

Савченко підтвердила, що без її згоди її було незаконно вивезено з території України з мішком на голові та у наручниках. При цьому викрадачі змінили кілька машин.

Читайте такожЄСПЛ у найкоротші терміни розгляне справу про захоплення Савченко – ПетренкоПротестуючи проти незаконного вивезення до іншої держави та вимагаючи зустрічі з консулом, українська льотчиця оголосила голодування. У зв’язку із тим, що до неї допустили консула, вона голодування припинила.

У прес-службі нагадали, що у переговорах зі світовими лідерами Порошенко постійно наполягає на звільненні всіх заручників, включно з Савченко.

Довідка УНІАН. Військовий льотчик Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадання Савченко.

Суд Новоусманського району заарештував Савченко до 9 вересня.