Президент підписав закон, що визнає учасниками бойових дій всіх задіяних в АТО громадян

Як повідомляє прес-служба президента, законом визнано учасниками бойових дій військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучались до участі в антитерористичній операції, у порядку, встановленому законодавством.

Законом також пропонується делегувати Кабінету міністрів України повноваження щодо визначення порядку надання статусу учасника бойових дій зазначеним особам.

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Раніше військовослужбовці Міноборони, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, цивільні спеціалісти Міністерства оборони не мали права на отримання статусу учасників бойових дій. Цим законом регламентується надання такого статусу, в тому числі і співробітникам Державної прикордонної служби, УДО, цивільним співробітникам Міноборони.