На Одеському кінофестивалі показали фільм «Гамер» на підтримку кінорежисера Сенцова

Як повідомили УНІАН у прес-службі фестивалю, всі кошти, зібрані від продажу квитків, організатори ОМКФ разом з колегами Олега Сенцова передадуть його адвокату і членам сім`ї: у Сімферополі режисера чекають двоє неповнолітніх дітей.

Про арешт Сенцова і зусиллях, яке українське кіноспівтовариство здійснює для його звільнення, глядачам розповіли друзі та колеги режисера: координатор секції Кіноіндустрія Катя Лачина, продюсер Ольга Журженко і актриса Анастасія Чорна.

«Вперше нерадо представляти цей фільм, у кожного в душі зараз величезна тривога за хлопців, які були підло викрадені співробітниками російських спецслужб. Ми знаємо Олега і розуміємо, що звинувачення його в тероризмі не тільки необґрунтоване, а й просто абсурдне», - звернулася до глядачів Анастасія Чорна.

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Перед початком показу фільму «Гамер», в холі кінотеатру, творча група організувала збір коштів для допомоги Сенцову і його родині, а також збір підписів під клопотанням, яке буде передано в Парламентську Асамблею Ради Європи (ПАРЄ), Уповноваженому представнику Ради Європи з прав людини, урядам України та Росії. Міжнародні організації, співчуваючі Сенцову, автори петиції просять негайно втрутитися і звернути увагу на порушення прав людини в ході затримання та утримання під вартою українського режисера.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі українського режисера, активіста Майдану Сенцова. Пізніше в ФСБ РФ заявили, що в анексованоиму Росією Криму затримані члени ”диверсійно-терористичної групи” ”Правого сектора”. Основною метою «злочинної діяльності групи було здійснення диверсійно-терористичних актів у Сімферополі, Ялті і Севастополі, а надалі знищення низки об`єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач».

Слідчим управлінням ФСБ розслідується кримінальна справа стосовно Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія, Олександра Кольченка за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (терористичний акт), ч. 2 ст. 205.4 (організація терористичного угрупування і участь в ній), ч. 3 ст. 222 (незаконний обіг зброї) КК РФ.

Підкреслюється, що вони здійснили у складі терористичного угрупування приготування до здійснення терористичного акту - вибухів вночі 9 травня саморобних вибухових пристроїв біля «меморіалу Вічного вогню» та пам`ятника Леніну в Сімферополі, а також підпалів офісів громадської організації «Російська громада Криму» і представництва партії «Єдина Росія »у Сімферополі 14 і 18 квітня відповідно.

7 липня Лефортовський суд Москви продовжив до 11 жовтня арешт Сенцова.

Довідка УНІАН. «Гамер» - дебютний фільм Сенцова - був представлений на Роттердамському кінофестивалі, отримав приз Гільдії кінознавців і кінокритиків на фестивалі «Дух вогню» в Ханти-Мансійську, спеціальний диплом журі на 3-му Одеському міжнародному кінофестивалі.