Президент Литви: санкції до Росії повинні бути застосовані, інакше «Путін піде далі»

Про це глава литовської держави заявила в середу в Брюсселі журналістам перед початком засідання Європейської Ради, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«Ми, Балтійські країни, в тому числі Литва, відкрито вимагаємо, щоб ця ситуація знайшла своє відображення в наших документах, і санкції, які вже запізнюються, наприклад, санкції щодо постачання зброї, технологій і так далі, були застосовані. Якщо така агресивна політика Путіна не буде зупинена, він піде далі», - впевнена Грибаускайте.

Вона підтвердила, що Вільнюсу відомо про докази щодо підтримки з боку Росії збройних сепаратистів. «Ми довіряємо вашому уряду та фактам, які зараз всім доступні», - наголосила президент Литви.

Читайте такожКанцлер Німеччини Меркель: сьогодні ми будемо говорити про нові санкції для Росії

Відповідаючи на питання, чи Литва буде підтримувати італійського міністра закордонних справ на посаду Верховного представника, Грибаускайте сказала: «Ми будемо підтримувати того, хто має досвід, хто займає нейтральну позицію та відображає зовнішню політику всіх країн-членів, і я не буду підтримати особу, яка орієнтується на Кремль».