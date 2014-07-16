Президент Литви: санкції до Росії повинні бути застосовані, інакше «Путін піде далі»

23:20, 16 липня 2014
Політика
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Президент Литви Даля Грибаускайте впевнена в необхідності застосування санкцій щодо Росії, тому що «якщо така агресивна політика» президента Росії Володимира Путіна не буде зупинена, «він піде далі».

Президент Литви заявляє, що санкції до Росії повинні бути застосовані, інакше «Путін піде далі»

Про це глава литовської держави заявила в середу в Брюсселі журналістам перед початком засідання Європейської Ради, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«Ми, Балтійські країни, в тому числі Литва, відкрито вимагаємо, щоб ця ситуація знайшла своє відображення в наших документах, і санкції, які вже запізнюються, наприклад, санкції щодо постачання зброї, технологій і так далі, були застосовані. Якщо така агресивна політика Путіна не буде зупинена, він піде далі», - впевнена Грибаускайте.

Вона підтвердила, що Вільнюсу відомо про докази щодо підтримки з боку Росії збройних сепаратистів. «Ми довіряємо вашому уряду та фактам, які зараз всім доступні», - наголосила президент Литви.

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Відповідаючи на питання, чи Литва буде підтримувати італійського міністра закордонних справ на посаду Верховного представника, Грибаускайте сказала: «Ми будемо підтримувати того, хто має досвід, хто займає нейтральну позицію та відображає зовнішню політику всіх країн-членів, і я не буду підтримати особу, яка орієнтується на Кремль».

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