Бойовики обстріляли блокпост сил АТО у відповідь на спроби українських військових збити 2 безпілотника
08:51, 17 липня 2014Політика
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Бойовики обстріляли блокпост сил АТО в районі населеного пункту Стукалова Балка у відповідь на спроби українських військових збити 2 безпілотника.
REUTERS
Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"В районі н.п.Стукалова Балка було виявлено 2 розвідувальних БПЛА террористов.По ним був відкритий вогонь, але збити безпілотники не вдалося", - написав експерт у соцмережі.Читайте такожРосійський вертоліт і безпілотник знову порушили повітряний простір України - ДПСУ
Через 15 хвилин після виявлення БПЛА терористами був відкритий вогонь по блокпосту сил АТО поблизу н.п.Стукалова Балка.
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