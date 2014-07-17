Бойовики обстріляли блокпост сил АТО у відповідь на спроби українських військових збити 2 безпілотника

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"В районі н.п.Стукалова Балка було виявлено 2 розвідувальних БПЛА террористов.По ним був відкритий вогонь, але збити безпілотники не вдалося", - написав експерт у соцмережі.Читайте такожРосійський вертоліт і безпілотник знову порушили повітряний простір України - ДПСУ

Через 15 хвилин після виявлення БПЛА терористами був відкритий вогонь по блокпосту сил АТО поблизу н.п.Стукалова Балка.