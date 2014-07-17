Затриманого у Мінську депутата Бригинця звільнено - Клімкін

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці в Twitter

«Бригинця звільнили», - написав він.

Бригинця звільнили. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 17, 2014

Як повідомляв УНІАН, Бригинця затримали 16 липня в аеропорту Мінська, коли він їхав у складі української делегації до м. Вороніж, де в СІЗО утримується українська льотчиця Надія Савченко.Читайте такожУ Білорусі затримали депутата, який у складі делегації їхав до Савченко

Як написав сам Бригинець у Facebook, «Сиджу під арештом із двома громадянами Грузії. Біля входу - капітан з дубинкою... Мене не впустили на територію Білорусі. Причини незрозумілі. Ніколи нічого поганого не робив і не говорив про Білорусь, тому вчинок Лукашенка для мене дивний».

«Повторюю, жодних причин, по яким мене не впустили на територію Білорусі і жодних пояснень, чому моє пересування обмежене, білоруські прикордонники - поліцаї не надали», - заявив Бригинець.