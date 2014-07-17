Медведєв має намір провести перепис населення в окупованому Криму вже у цьому році

Медведєв підписав розпорядження про проведення перепису населення у так званому Кримському федеральному окрузі в четвертому кварталі 2014 року, передає «Газета.Ru».

«Це важлива історія», - зазначив Медведєв.Читайте такожАнексований Крим може стати найбільш дотаційним для Росії регіоном

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97%, тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.Читайте такожЧубаров: повернення Криму стане гідним завершенням визволення України від терористів

Між тим Росія продовжила дестабілізувати ситуацію в Україні. У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Через кордон з РФ поставляється військова техніка, озброєння і пропускаються бойовики.

В даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.