Савченко виклала подробиці її викрадення у листі до російського обмудсмена

Скоріше за все, українці було про це невідомо. Листа було написано ще 4 липня. Про це повідомляє ТСН.

Як повідомила льотчиця, терористи захопили її в полон у Луганську 17 червня, а вночі проти 24 червня "незаконно перевезли на територію РФ і передали представникам російських спецслужб".

"Перевозили мене шістьма різними машинами з мішком на голові", - повідомила льотчиця. Спочатку її розмістили в готелі "Євро" у Воронежі, де утримували до 30 червня під охороною. Охоронці були озброєні і носили маски.

"За цей тиждень мене неодноразово допитували у тому числі і на поліграфі "детекторі брехні". Мені заборонялося виходити з готелю, відкривати вікна, зв'язуватися з рідними", - зазначила Савченко.

Слідчий, майор Меньшин Д.С., який допитував українку, заявив їй, що вона "в гостях", а допитують її як "свідка у справі проти Авакова і Коломойського з приводу вбивства російських журналістів".

"Не дивлячись на те, що я неодноразово пояснювала, що не бачила загибелі російських журналістів і ніякого відношення до Авакова і Коломойського не маю, мене продовжували утримувати", - пише Савченко.

За свідченням Савченко, майор Меньшин разом із підрозділом поліції Новоусманского району Воронезької області РФ нібито випадково затримали її в готелі як підозрювану, приховавши той факт, що її утримували там вже тиждень.

Після цього суддя Новоусманского районного суду Сорокін постановив утримувати Савченко під вартою.За свідченням Савченко, майор Меньшин разом із підрозділом поліції Новоусманского району Воронезької області РФ нібито випадково затримали її в готелі як підозрювану, приховавши той факт, що її утримували там вже тиждень.

"Адвоката мені надали тільки на суд, до цього мене допитували без адвокатів", - зазначила льотчиця.

Читайте такожУкраїнських та польських депутатів не пустили до Надії Савченко у СІЗОКрім цього, на момент проведення суду ані співробітники українського посольства, ані родичі Савченко не знали про її місцезнаходження, оскільки повідомлення про це було надіслано слідчим у вівторок 1 липня, а суд був 2 липня.

Читайте такожСьогодні має відбутися зустріч Надії Савченко з адвокатом Довідка УНІАН. Військовий льотчик Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії.

Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових. Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки».

Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадання Савченко. Суд Новоусманського району заарештував Савченко до 9 вересня.