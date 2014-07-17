РНБО: Російський військовий літак збив український Су-25

Військовий літак Збройних сил РФ збив український Су-25, який виконував завдання на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«16 липня близько 19.00 з боку Росії здійснено чергову провокацію. Військовий літак Збройних сил РФ завдав ракетного удару по літаку Су-25 Збройних сил України, який виконував завдання на території України», - сказав він.

«Наш літак був збитий, льотчик катапультувався та був евакуйований у безпечне місце», - заявив речник РНБО.

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«Льотчик цілий, поранень немає», - додав він.

У свою чергу, Міноборони зазначає, що літак Су-25М1 був збитий під час виконання завдання в районі м. Амвросіївка.

"Під час розвороту літака він був обстріляний в хвостову частину від кордону з Російською Федерацією", - зазначають у відомстві та додають, що ймовірно обстріл був здійснений ракетами класу «повітря — повітря» з військових літаків ЗС РФ, які патрулювали в парі кордон у визначеному районі.