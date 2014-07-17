РНБО: 17 українських військових були переправлені в РФ для надання меддопомоги, один загинув

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Вчора внаслідок інтенсивних обстрілів терористів в районі державного кордону України неподалік пунктів Куйбишеве та Гукове 17 українських військовослужбовців, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, були переправлені для надання медичної допомоги на територію РФ. Це дозволило врятувати життя нашим військовим», - заявив він.Читайте такожФСБ затримала українських прикордонників, яких бойовики відтіснили на територію РФ - журналіст

«На жаль, сьогодні зранку один боєць Національної гвардії від отриманих ран помер», - додав Лисенко.

За його словами, влада докладає всіх зусиль, щоб повернути українців на Батьківщину.