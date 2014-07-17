У Донецькій області у водоймі знайшли чергове тіло зі слідами тортур

Тіло виявила слідчо-оперативна група Дзержинського МВ, повідомляють Новости Донбасса з посиланням на прес-службу ГУ МВС України в Донецькій області.

У тіла з гнильними змінами були зав'язані очі, а шия перемотана прозорою технічною стрічкою.

Читайте такожЗа добу в містах Донецької області знайдено три трупи, два з них жіночі"Причина смерті встановлюється. Прикмети: на вигляд 25-45 років, зріст 165 см, волосся темне коротке, обличчя кругле. На трупі одягнуті: сірі шкарпетки, джинсові бриджі синього кольору, світла футболка. Попередня кваліфікація - ст. 115 ч. 1 КК України (умисне вбивство).