Терористи відпустили заступника мера Донецька і керівника прес-служби міськради

Про це кореспондентові УНІАН повідомив сам Ровінський телефоном.

«Нас відпустили. Все нормально. Більше нічого не можу говорити», - сказав він, додавши, що їх звільнили після 16.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 14.00 після закінчення так званого «круглого столу» представників громадськості міста Донецька, мерії і представників самопроголошеної «Донецької народної республіки», який проходив у будівлі Центральної наукової технічної бібліотеки (ЦНТБ), озброєні терористи викрали першого заступника мера Костянтина Савинова і керівника прес-служби міськради Максима Ровінського.

Круглий стіл був ініційований громадськими діячами і його мета була досягнути домовленості про забезпечення подальшої життєдіяльності міста Донецька і про збереження його інфраструктури.

На даному круглому столі, за словами його учасників, представникам «ДНР» ставили неприємні питання і звучали звинувачення в тому, що вони несуть відповідальність за те, що зараз відбувається в місті.

Читайте такожЗМІ: У Донецьку терористи викрали з реанімації третього за три дні пораненого солдата

За словами деяких учасників даного заходу, в якому також брали участь деякі іноземні журналісти, після закінчення засідання до ЦНТБ під'їхали машини з озброєним ополченцями. До однієї з машин силоміць посадили Савинова і Ровінського, а до другої машини - ще одного молодого чоловіка, співробітника міськвиконкому, який найбільше ставив питання представникам «ДНР». Автомобілі виїхали в невідомому напрямку.