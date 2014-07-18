В МЗС створено цілодобовий штаб для звернень рідних загиблих в аварії Боїнга

Його основана мета - забезпечення опрацювання звернень рідних загиблих пасажирів та координації відповідної роботи з дипломатичними установами іноземних держав, акредитованими в Україні.

Як повідомляється, зв’язатися із штабом можна за номерами телефонів (044) 279 62 06, 238 16 57, факсом (044) 253 11 24 або електронною поштою cons_vor2@mfa.gov.ua.

Також, відповідні оперативні штаби створено при Посольстві України в Малайзії (тел. +603 21669552, +6016 2614707, факс +603 21664371, електронна пошта emb_my@mfa.gov.ua ) та Посольстві України в Королівстві Нідерланди (тел. +31 (70) 3626095, факс +31 (70) 3615565, електронна пошта emb_nl@mfa.gov.ua, embukr@wxs.nl).