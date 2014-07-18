ІКАО готова надати допомогу в розслідуванні трагедії малайзійського літака

Про це мова йде у прес-релізі ІКАО, розповсюдженого організацією.

"ІКАО щільно відслідковує повідомлення щодо цього трагічного інциденту та знаходиться в координації з усіма зацікавленими сторонами...ІКАО готова допомагати у розслідуванні авіаційної події, якщо в цьому буде необхідність", - повідомляється в прес-релізі.

Крім того, в організації повідомили, що нещодавно розіслали лист з рекомендаціями державам і їх операторам повітряного транспорту щодо "потенційно небезпечної ситуації, пов'язаною з присутністю більш ніж одного постачальника обслуговування повітряного руху в Сімферопольському районі польотної інформації, Втрата MH17 відбулася за межами Сімферопольського району політноі інформації (FIR)", - констатують в ІКАО.