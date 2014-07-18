Бойовики вивезли установку «Бук» у Росію, а "чорні скриньки" передадуть ФСБ - Геращенко

Про це він написав на своїй сторінці в «Фейсбук».

«За останньою інформацією, терорист міжнародного класу Стрєлков, він же Гіркін, вночі приїжджав до Сніжного, аби розрулити ситуацію зі збитим малайзійським «Боїнгом». Вночі установку «Бук», з якої було здійснено пуск ракети, було вивезено на територію РФ, де її, швидше за все, знищать, як і безпосередніх виконавців теракту, що підставили Путіна і Стрєлкова, який радісно заявив про збитий український Ан-26», - написав Геращенко.Читайте такожУ мережі з'явилось відео, як терористи переганяють "Бук" до Сніжного - ЗМІ

Він відзначив, що, за останньою інформацією від української розвідки, знайдені терористами на місці трагедії "чорні ящики" будуть сьогодні передані на одному з КПП Луганської області їхнім «кураторам з ФСБ».

«Це буде ще одним доказом грубого порушення Путіним міжнародних правил розслідування авіакатастроф. Але ж йому після катастрофи польського президентського літака не вперше!», - наголосив Геращенко.