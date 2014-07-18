Тягнибок: за знищення пасажирського літака несе відповідальність особисто Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін повинен бути притягнутий до міжнародної кримінальної відповідальності за знищення пасажирського літаку «Малазійських авіаліній» Boeing-777. Про це заявив у п'ятницю, 18 липня, лідер всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок, повідомляє РБК-Україна.

За словами народного депутата, російський президент несе пряму відповідальність за цей злочин.

«Саме він почав нинішній кровопролиття на Донбасі, ввівши на українську територію російські диверсійні підрозділи, поставляючи терористам сучасну зброю, в тому числі важку бронетехніку і системи ППО, якими був знищений літак», - підкреслив Тягнибок.

При цьому лідер націоналістів нагадав, що збитий літак Boeing-777 є лише одним з багатьох злочинів, які вчинили терористи і російські диверсанти під час збройного конфлікту на Донбасі.

Він також зазначив, що цей злочин є прямим наслідком політики умиротворення агресора, яку проводили по відношенню до Росії країни Євросоюзу і США.

«Все цього можна було б уникнути, якщо б країни Заходу вчасно і рішуче відреагували на військову агресію Росії проти України, на грубе порушення Путіним міжнародного права, на анексію Криму і терористичні дії на Донбасі», - впевнений політик.

Крім того, Тягнибок закликав українську владу негайно ввести правовий режим воєнного стану на сході країни, визнати на державному та міжнародному рівнях факт російської збройної агресії проти України та звернутися до країн Заходу за прямою військовою допомогою.