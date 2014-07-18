Засідання РБ ООН: США не виключають причетності Росії до катастрофи Боїнг-777
18:37, 18 липня 2014Політика
0 0
Сполучені Штати Америки не виключають участі Росії у збитті літака Боїнг-777 малайзійських авіаліній над Донеччиною.
REUTERS
Про це заявила представниця США в ООн Саманта Пауер під час термінового засідання Ради Безпеки ООН, передає агентство Рейтер.
"Технічна складність керування зенітно-ракетним комплексом SA-11 ("Бук" - ред.) така, що навряд чи сепаратисти могли б ефективно його застосовувати без допомоги спеціалістів, тому ми не можемо виключити технічну допомогу від російського персоналу у керуванні комплексом", - сказала вона.
Нагадаємо, зараз триває засідання Ради Безпеки ООН, скликане після падіння пасажирського літака. Онлайн-трансляцію засідання можна подивитися на сайті УНІАН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter