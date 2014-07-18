Щонайменше один громадянин США загинув у катастрофі Boeing-777 - Обама
19:43, 18 липня 2014Політика
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Щонайменше один громадянин США загинув підчас катастрофи Boeing-777 на Донеччині.
Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент США на брифінгу в Білому домі.
"Ми знаємо, що принаймні один громадянин США загинув", - сказав Обама.
Він висловив співчуття родинам загиблих.
Читайте такожОбама: Спеціалісти ФБР уже на шляху до України" Я наголошую, що ми пліч-о-пліч із ними у цьому горі", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебувало 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу.
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