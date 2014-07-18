Обама: Росія продовжує порушувати суверенітет України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав на брифінгу в Білому домі.

За його словами, Росія не зробила жодних кроків з деескалації ситуації на сході України.

«Я говорив з президентом Путіним вчора після додаткових санкцій, які ми ввели. Він сказав, що йому це не сподобалося, я сказав, що мені також не подобаються додаткові санкції», - заявив президент США.

Читайте такожСША поки не мають наміру брати будь-яку військову участь у конфлікті в Україні«Але ми спочатку чітко сказали, що ми хочемо, щоб Росія співпрацювала, щоб в Україні був мир. Але поки Росія нічого не зробила, не пішла шляхом миру і продовжила порушувати суверенітет України та підтримувати сепаратистів та також не використовувала свій тиск на сепаратистів, щоб вони погодилися на припинення вогню», - додав Обама.

«Тому ми разом з нашими союзниками ввели додаткові санкції проти Росії», - наголосив він.

Також президент США вважає, що «прийшов час подивитися, що відбулося і насильство і конфлікт призвели до таких жахливих подій».

Читайте такожОбама: Спеціалісти ФБР уже на шляху до України«Росія, проросійські сепаратисти та Україна мають можливість зупинити бій. США будуть робити все, що можливе, щоб бути на чолі світового загалу, щоб зменшити цей тиск та підтримувати український суверенітет та цілісність та підтримувати українців, які бажають приймати свої власні рішення, щоб жити в демократичній країні», - наголосив він.