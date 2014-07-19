Саакашвілі: Європа може зупинити Путіна, але вона навіть не починала вводити санкції

Таку думку він висловив у п'ятницю, 18 липня, в ефірі програми "Шустер LIVE", пише gordonua.com

Він вважає, що 16 липня США ввели перші справжні санкції проти Росії, тоді як Європа навіть не починала.

"Позавчора США вперше ввели справжні санкції щодо Росії. Наприклад, "Роснефти". Це найбільша нафтова компанія у світі. Там багато західних інтересів переплетено, але Америка посміла піти наперекір своїм компаніям, які збиралися ввести видобуток з "Роснефтью". Це перший справжній удар по Путіну. А що зробила Європа? Та нічого!" - сказав Саакашвілі.

Він підкреслив, що у своїх заявах: Путін відразу відреагував на санкції США, було "абсолютно очевидно, що він стурбований", але при цьому навіть не згадав європейські санкції.

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Але тепер, коли терористами був збитий літак з європейськими громадянами, Європа зобов'язана вжити заходів, вважає Саакашвілі.

"Що вона зможе зробити? Наприклад, зупинити купівлю нафти по нафтопроводу "Дружба", її можна замінити, а у Путіна перекриється джерело доходу. Повністю зупинити поставку технологій на газовий і нафтовий сектор Росії. Вони не змогли розробити свої, тому повністю залежать від Європи. Російська економіка - це бензоколонка, як тільки Захід це зробить, вона моментально перекриється. По-третє, зупинити військову співпрацю. Адже сьогодні ще Франція безсоромно заявляє, що вона буде продавати Росії "Містралі", - сказав грузинський президент.

"Я думаю, що цього достатньо, щоб зупинити агресію і вбивства, але якщо це все не допоможе, то можна заморозити всі їхні валютні резерви. І все, Путін не зможе функціонувати і декількох днів", - резюмував він.