Представники Малайзії прибули до України для розслідування катастрофи "Боїнга"

Представники Малайзії прибули до України для участі в розслідуванні катастрофи збитого російськими бойовиками літака "Boeing-777".

Як повідомляє прес-служба аеропорту «Бориспіль» на своїй сторінці в Facebook, літак «Boeing-747» авіакомпанії Malaysia Airlines приземлився в «Борисполі» о 4:00 за київським часом.

За даними прес-служби, на борту перебували 130 пасажирів, серед яких - представники відповідних структур держави Малайзія, які прибулих для участі в роботі комісії з розслідування катастрофи «Boeing-777».

Також борт доставив багаж і вантажі, необхідні для здійснення відповідної діяльності в рамках розслідування подій, пов'язаних із падінням літака.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками ймовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу.

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Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами запросило взяти участь у розслідуванні причин катастрофи в Донецькій області малайзійського авіалайнера «Боїнг-777», що виконував рейс Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), міжнародні авіаційні організації та представників авіаційної влади Малайзії та Нідерландів. Зокрема, бюро направило відповідні повідомлення авіаційній владі Малайзії, Нідерландів, компанії "Boeing", міжнародній організації цивільної авіації ICAO, Європейській конференції цивільної авіації, Європейській організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю), Єврокомісії та Національній раді з безпеки на транспорті (NTSB).