Яценюк: якщо не домовимося зараз - не домовимося ніколи

У засіданні Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин - до 12.35.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви у кабінеті голови ВР відбудуться консультації щодо напрацювання узгодженого проекту постанови, що стосується НАТО.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив, що з цього питання консультації, які триватимуть 30 хвилин, будуть останніми.

За його словами, якщо зараз не буде досягнуто домовленості, то її не буде досягнуто ніколи.

«Значить, будемо працювати у форматі 226», - сказав А.ЯЦЕНЮК.