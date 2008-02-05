Яценюк: якщо не домовимося зараз - не домовимося ніколи
12:13, 05 лютого 2008Політика
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Консультації будуть останні
У засіданні Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин - до 12.35.
Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви у кабінеті голови ВР відбудуться консультації щодо напрацювання узгодженого проекту постанови, що стосується НАТО.
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив, що з цього питання консультації, які триватимуть 30 хвилин, будуть останніми.
За його словами, якщо зараз не буде досягнуто домовленості, то її не буде досягнуто ніколи.
«Значить, будемо працювати у форматі 226», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
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