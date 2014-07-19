Європол направив свого фахівця для ідентифікації жертв збитого «Боїнга»

Як повідомляє сьогодні Європол, принаймні, один експерт з цієї організації приєднається до команди Інтерполу, до складу якої входять експерти з ідентифікації жертв катастроф (DVI) та представники міжнародної комісії щодо зниклих безвісти осіб (ICMP).

Команда буде направлена в Україну в короткі терміни для надання допомоги на місці.

”Ми зробимо все можливе, щоб підтримати роботи, які мають бути проведені у зв`язку з цим жахливим інцидентом”, - запевнив директор Європолу Роб Вейнрайт (Rob Wainwright).

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Водночас в уряді України заявляють, що до сьогоднішнього дня бойовики так і не пускають на місце падіння збитого ними малайзійського літака в Донецькій області ні урядову комісію, ні міжнародних експертів, ні слідчі групи.