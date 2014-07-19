У Донецьку та Луганську бойовики вбивають мирних жителів і викрадають людей заради викупу - РНБО

У тимчасово захопленому російськими терористами Донецьку та Луганську дуже небезпечна криміногенна ситуація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На території, яка тимчасово перебуває під контролем терористів, а саме в Донецьку та Луганську, криміногенна ситуація дуже напружена», - сказав він.

Читайте такожУ Донецьку вночі тривали бої в районі аеропорту і селища Піски

За його словами, зафіксовано численні випадки мародерства, крадіжок транспортних засобів місцевих жителів, грабежів, захоплення приватних приміщень.

«Озброєні російські бандити не зупиняються ні перед чим, відчуваючи невідворотність покарання», - підкреслив Лисенко.

Читайте такожУ Луганську за добу через бойові дії загинули 16 жителів, 66 поранені

Також, за його словами, зафіксовано вбивства мирних жителів терористами, а також крадіжки людей з метою отримання викупу.