У Донецьку та Луганську бойовики вбивають мирних жителів і викрадають людей заради викупу - РНБО
В РНБО відзначають, що в підконтрольних бойовикам Донецьку і Луганську зберігається дуже небезпечна криміногенна обстановка.
У тимчасово захопленому російськими терористами Донецьку та Луганську дуже небезпечна криміногенна ситуація.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«На території, яка тимчасово перебуває під контролем терористів, а саме в Донецьку та Луганську, криміногенна ситуація дуже напружена», - сказав він.
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За його словами, зафіксовано численні випадки мародерства, крадіжок транспортних засобів місцевих жителів, грабежів, захоплення приватних приміщень.
«Озброєні російські бандити не зупиняються ні перед чим, відчуваючи невідворотність покарання», - підкреслив Лисенко.
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Також, за його словами, зафіксовано вбивства мирних жителів терористами, а також крадіжки людей з метою отримання викупу.