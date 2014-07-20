Дані розвідки США свідчать, що Росія надала бойовикам в Україні ЗРК - ЗМІ

Как сообщает Радио «Свобода», об этом пишет издание Wall Street Journal.

Ці дані збігаються з доказами, які надала Україна, і посилюють звинувачення, що саме Росія була джерелом озброєнь, якими збили цього тижня лайнер «Малайзійських авіаліній», мовиться у статті.Читайте такожСБУ: Росія намагається приховати докази своєї причетності до теракту в небі над Україною (фото)

Американські посадовці тепер мають підозру, що Росія надала бойовикам кілька систем протиповітряної оборони, доставивши їх «контрабандою» до східної України, як і інше військове обладнання, зокрема, танки.

Крім того, посадовці США вважають, що ці системи перевезли назад через кордон до Росії після збиття авіалайнера.

Це підтверджує звинувачення української влади, що бойовики і їхні російські ментори намагаються приховати свою причетність до катастрофи, зазначає видання.

Дані розвідок, оголошені силовиками України і США, викривають значно вищий рівень військової співпраці Москви з бойовиками в Україні, ніж усвідомлювали до збиття пасажирського літака. Також тепер стає очевидна складна й детальна координація між російськими військовими і проросійськими бойовиками на сході України, пише видання.

Wall Street Journal додає, що серед розвідок зміцнюється спільне розуміння: зброєю, якою збито літак, що слідував рейсом із Амстердама до Куала-Лумпура, була система ППО «Бук М-1».Читайте такожПорошенко: Терористи скоюють вже другий міжнародний злочин

У статті нагадується, що Москва й надалі заперечує, що надає терористам важкі озброєння, попри все нові докази, які мають посадовці США.

«Ми знаємо, що всередині України є російські війська. Російські війська і російське обладнання», – наводить видання слова одного з американських посадовців.

Як сказано у статті, жодного з експертів досі не допустили до місця катастрофи, і за відсутності незалежного розслідування розвідувальні служби шукають свідчення про причини в даних супутникових і електронних перехоплень.

При цьому, зазначає Wall Street Journal, дедалі більша впевненість, що бойовики, найімовірніше, дійсно мали системи «Бук М-1», також порушує питання, чому урядовці України чи США раніше не попередили комерційні авіалінії про можливу небезпеку в разі, якщо мали досить часу після того, як вони дізналися про ймовірну наявність таких систем у бойовиків.

Інше видання, Washington Post, наводить іще чіткіші слова неназваного американського посадовця: США підтвердили, сказав він, що Росія надала потужні ракетні установки бойовикам у східній Україні і що після збиття 17 липня малайзійського літака вчинялися спроби повернути ці три системи «Бук» назад через кордон до Росії.Читайте такожГлава МЗС Нідерландів: Трагедія літака Boeing-777 відкрила очі Європі на події в Україні

За його словами, США почали отримувати перші вказівки на те, що ці установки були перевезені в Україну, трохи більш як тиждень тому.

Літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», що летів рейсом Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), зазнав катастрофи 17 липня на сході України.

СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт». Крім того, СБУ опублікувала записи розмов проросійських бойовиків, із яких випливає, що літак збили саме їхні люди.

СБУ також заявляє, що має й докази, що доставленими для цього з Росії зенітно-ракетними комплексами «Бук» керували російські військові фахівці.

Терористи на місці катастрофи перешкоджають фахівцям обстежувати місце катастрофи й натомість вивозять тіла й уламки літака в невідомому напрямку – як вважають, із метою знищити прямі докази його збиття російською ракетою.