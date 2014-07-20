Катастрофа Boeing-777 є «наслідком путінської дестабілізації України» - Гельсінська комісія

Про це повідомляє «Голос Америки», посилаючись на звернення, оприлюднене на сайті цієї організації, яка ще має назву Комісія з безпеки і співробітництва в Європі.

У зверненні сказано, що Гельсінська комісія вимагає безперешкодного доступу до місця аварії малайзійського «Боїнга-777» для проведення незалежного міжнародного розслідування.Читайте такожДані розвідки США свідчать, що Росія надала бойовикам в Україні ЗРК - ЗМІ

Голова Гельсінської комісії сенатор Бен Кардін наголосив, що «винні мають бути притягненні до відповідальності». Він закликав об’єднати «міжнародні зусилля щодо розслідування причин та винуватців трагедії».

«Особливо, я вітаю зусилля і мужність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка прибула на місце аварії. І великим розчаруванням було почуто, що вони були змушені відійти назад через якихось 75 хвилин через агресію з боку підтримуваних Москвою сепаратистів», - зазначив він.

За словами сенатора, авіакатастрофа малайзійського «Боїнга» є наслідком російської агресії в Україні, яка ще почалась із захоплення Криму, - це «наслідок путінської дестабілізації України».

Гельсінська комісія висловила також стурбованість, що сепаратисти можуть приховати чимало деталей катастрофи, необхідних для проведення розслідування, оскільки контролюють територію, де впав літак.Читайте такожПісля доведення фактів постачання бойовикам зброї з РФ відбудеться засідання Європейської Ради – Олланд

Комісія з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) є незалежною організацією уряду США, яка займається моніторингом дотримання Гельсінських угод та укріплює безпеку, підтримуючи права людини, демократію, економічну, природоохоронну та військову співпрацю між 56 країнами.

До складу комісії входить 9 представників Сенату США і 9 - Палати представників Конгресу. До неї також входять по одному представнику від Державного департаменту, міністерств торгівлі та оборони.