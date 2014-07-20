У РНБО не знають про місцезнаходження більшості тіл, знайдених в зоні катастрофи «Боїнга»

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив на брифінгу речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Вони (терористи) завезли 38 тіл до обласної лікарні (у Донецьку) у приміщення судмедекспертизи. Щодо інших тіл – у нас немає інформації, куди вони точно вивезені», - сказав речник.Читайте такожЗнайдені тіла 196 загиблих пасажирів збитого літака Boeing-777 - ДСНС

Він нагадав, що станом на 7.00 20 липня знайдено 196 тіл пасажирів “Боїнг-777”. Зону пошуку розширено з 25 до 34 кв км. Обстежено вже близько 32 кв км.

Разом з тим Лисенко додав, що пошукові роботи ускладнюються тим, що терористи перешкоджають рятувальникам працювати.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».Читайте такожТерористи з "ДНР" вивезли 50 мішків останків тіл пасажирів Боїнга

На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.