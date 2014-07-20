РНБО: Сили АТО закріпилися на нових позиціях (карта)

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив на брифінгу речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“Впродовж доби незаконні збройні формування 25 разів атакували позиції ЗСУ в районах Луганська, Маринівки, Червоної Зорі, Спірного, Червонопартизанська, Верхньокам'янська, Шишкового, Авдіївки, Донецька, Іллінки, Олександрівська. Частина обстрілів здійснювалася з території Росії. Але українські військові утримали свої позиції та створили умови для подальшого наступу”, - сказав Лисенко.

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Крім того, він зазначив, що Росія продовжує постачати терористам важке озброєння.

За словами Лисенка, за останню добу через селище Біленьке Краснодонського району до Луганської області було переправлено 4 танки, 3 БМП, 3 установки “Град”, 4 БТР та кілька автомобілів “Урал” з боєприпасами.

Крім того, він зазначив, що позиції сил АТО декілька разів обстрілювали з території Росії, зокрема, з позицій біля населеного пункту Авіло-Успенка Ростовської області в напрямку українського селища Малич здійснено 8 артилерійських пострілів по опорному пункту Нацгвардії.

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О 16.45 з боку населеного пункту Новая Надежда Ростовської області було здійснено обстріл із трьох “Градів” по позиціях сил АТО.

Також Лисенко додав, що внаслідок бойових дій загинуло 8 військовослужбовців ЗСУ і 50 поранені.