Знайдено 219 тіл загиблих пасажирів Боїнга-777 - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр України, голова Державної комісії з розслідування причин катастрофи Boeing 777 «Малайзійських авіаліній» Володимир Гройсман заявив на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Він зазначив, що це дані, крім тих 192 тіл та 8 фрагментів, які вже завантажені у поїзд і мають бути відправлені із залізничної станції у Торезі.

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ заявляють, що бойовики збираються кудись вивозити тіла загиблих у катастрофі Боїнга«На даний момент за останні години було знайдено ще додатково 27 тіл плюс 20 фрагментів тіл невинно загиблих людей», - сказав Гройсман.

Він додав, що «для них окремо є рефрижератор, в який вони будуть завантажені» і перевезені до потягу, готового до відправлення.

За словами Гройсмана, "ці 27 тіл і 20 фрагментів знаходяться на місці падіння літака".

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Читайте такожЗМІ: З'явилося відео, як рятувальники знайшли одну з "чорних скриньок" БоїнгаНа борту літака перебували 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу.

Роботі рятувальників, які працюють на місці катастрофи, перешкоджають озброєні терористи.