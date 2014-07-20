Україна не може гарантувати безпеку міжнародним експертам у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу віце-прем’єр-міністр України, голова державної комісії з причин катастрофи «Boeing-777» Володимир Гройсман.

Він зазначив, що коли в експертів буде бажання поїхати на місце падіння літака, то українська сторона не буде заперечувати проти цього, але не зможе їм гарантувати там безпечне перебування.

Читайте такожЗнайдено 219 тіл загиблих пасажирів Боїнга-777 - ГройсманТому кожна країна повинна приймати рішення самостійно, надсилати туди експертів чи ні, додав він.

При цьому Гройсман підкреслив, що немає гарантій і з російського боку щодо безпечного перебування експертів на місці катастрофи лайнера.

«Це рішення має бути прийнято кожною країною окремо», - сказав він.