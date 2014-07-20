ЗМІ: Бойовики переправляють зброю з Керчі до Маріуполя через Азовське море
Після анексії Криму в України зберігаються великі проблеми з охороною морського кордону, чим користуються бойовики для переправлення зброї.
Про це повідомляє Крым.Реалии, посилаючись на заслуженого економіста Криму, головного редактора порталу «BSNews», ініціатора створення проекту «Чорний список», куди заносять порушників морського і повітряного простору окупованого Криму, Андрія Клименка.
«Анексія Криму Росією з їхньої точки зору передбачала також анексію континентального шельфу і територіальних вод. Територіальні води - це дванадцять миль або приблизно двадцять два кілометрів від берега. Морський кордон охороняється прикордонниками і радіотехнічними засобами контролю. Але це стосується Чорного Моря, а в Азовському - взагалі нічого не розмежовано. До речі кажучи, звідси випливає те, що з Керчі до Маріуполя бойовики безперешкодно переправляють зброю», - сказав експерт.
Читайте такожНа дачі комуніста Кілінкарова "айдарівці" знайшли арсенал боєприпасів - ЗМІПри цьому він зазначив, що через події на Донбасі, питанню охорони та захисту морського кордону приділяють недостатньо пильну увагу.
«Частини морської прикордонної охорони України частково перейшли до Одеси, частково - на Очаків. Я думаю, що у нас зараз великі проблеми з охороною морського кордону. Припустимо, що вони бачать, як судно увійшло в наші територіальні води і прямує, наприклад, в Севастополь або у Феодосію. У цей момент ми з ним можемо робити все, що завгодно: затримувати, заарештовувати, відкрити попереджувальний вогонь і вогонь на ураження. Але я не бачу, щоб наша прикордонна охорона піднімала цю проблему. Мабуть їм не до того, що всі зусилля кинуті зараз на Донбас», - сказав Клименко.