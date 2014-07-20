ЗМІ: Бойовики переправляють зброю з Керчі до Маріуполя через Азовське море

Про це повідомляє Крым.Реалии, посилаючись на заслуженого економіста Криму, головного редактора порталу «BSNews», ініціатора створення проекту «Чорний список», куди заносять порушників морського і повітряного простору окупованого Криму, Андрія Клименка.

«Анексія Криму Росією з їхньої точки зору передбачала також анексію континентального шельфу і територіальних вод. Територіальні води - це дванадцять миль або приблизно двадцять два кілометрів від берега. Морський кордон охороняється прикордонниками і радіотехнічними засобами контролю. Але це стосується Чорного Моря, а в Азовському - взагалі нічого не розмежовано. До речі кажучи, звідси випливає те, що з Керчі до Маріуполя бойовики безперешкодно переправляють зброю», - сказав експерт.

Читайте такожНа дачі комуніста Кілінкарова "айдарівці" знайшли арсенал боєприпасів - ЗМІПри цьому він зазначив, що через події на Донбасі, питанню охорони та захисту морського кордону приділяють недостатньо пильну увагу.

«Частини морської прикордонної охорони України частково перейшли до Одеси, частково - на Очаків. Я думаю, що у нас зараз великі проблеми з охороною морського кордону. Припустимо, що вони бачать, як судно увійшло в наші територіальні води і прямує, наприклад, в Севастополь або у Феодосію. У цей момент ми з ним можемо робити все, що завгодно: затримувати, заарештовувати, відкрити попереджувальний вогонь і вогонь на ураження. Але я не бачу, щоб наша прикордонна охорона піднімала цю проблему. Мабуть їм не до того, що всі зусилля кинуті зараз на Донбас», - сказав Клименко.