Австралія подала до РБ ООН проект резолюції, що засуджує збиття Boeing-777

Як передає Німецька хвиля з посиланням на Reuters, документ може бути ухвалений вже у понеділок.

«Рада Безпеки ООН може ухвалити резолюцію у понеділок, 21 липня, у якій засудить "збиття" малайзійського пасажирського літака на Сході України. Документ також містить вимогу до озброєних сепаратистів надати експертам доступ до місця падіння авіалайнера та заклик до усіх сторін співпрацювати з міжнародними слідчими», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожКитай шокований, що Боїнг-777 було збито озброєними угрупованнямиПроект резолюції розроблений Австралією - на борту літака перебували 28 громадян цієї держави. Документ вимагає притягнути до відповідальності винних у трагедії і "найрішучіше засуджує збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, наслідком якого стала втрата 298 життів" та "вимагає від країн та інших гравців у регіоні утриматися від актів насильства, направлених проти цивільної авіації".

Крім того, у проекті резолюції є вимога, щоби до останків жертв було гідне ставлення та повага. Українські ЗМІ повідомляли про випадки мародерства на місці трагедії.

Як повідомляв УНІАН, авіалайнер, який впав 17 липня на Донбасі, був збитий зенітною ракетою з підконтрольної проросійським сепаратистам території.

Москва заперечує причетність до трагедії та покладає провину на Київ. Спостерігачам ОБСЄ, які прибули на місце падіння літака, бойовики не дають можливості вільно пересуватися цією територією.

На місці перебувають близько 20 представників Організації з безпеки і співробітництва у Європі. Вони не мають можливості повноцінно працювати, хоча представники сепаратистів їм раніше давали таку обіцянку.