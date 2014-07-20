Українській стороні невідомо, де знаходяться бортові самописці Boeing-777 - Гройсман



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України, голова державної комісії з причин катастрофи «Boeing-777» Володимир Гройсман.

Він зазначив, що українській стороні до сьогодні невідомо, де знаходяться бортові самописці, однак вона не виключає, що вони наразі можуть бути у бойовиків. Так само невідомо, чи працювали на місці катастрофи невстановлені експерти, інформація про що шириться в мережі Інтернет.

Читайте такожЗнайдено 219 тіл загиблих пасажирів Боїнга-777 - Гройсман

Водночас Гройсман не виключив, що на місці катастрофи могли вже побувати сторонні експерти з метою приховати сліди злочину.

«Однак це їм не вдасться», - запевнив віце-прем’єр.

Довідка. Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».