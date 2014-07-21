При спробі прориву з Лисичанська взято в полон 23 російських бойовиків

00:16, 21 липня 2014
Політика
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У неділю ввечері терористичне угрупування намагалось здійснити спробу прориву з міста Лисичанськ Луганської області.

REUTERS


За наказом Головнокомандувача Збройними Силами колона бронетехніки бандформування  була розбита: три бронемашини знищено, 23 бойовика взято в полон, в тому числі й поранений ватажок.

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Серед полонених є представники чеченської національності. Всі бойовики мають російське громадянство.

Триває звільнення від бойовиків міста Рубіжне Луганської області.

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