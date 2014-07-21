У Краматорську українські льотчики роздали жителям 300 кг крупи і 250 банок консервів

Про це у Facebook повідомив спікер антитерористичної операції Владислав Селезньов.

"Українські військовослужбовці протягом двох днів роздали продукти харчування місцевим жителям, організувавши гуманітарний пункт на визначеній ділянці неподалік центру міста. 300 кг. сипучих продуктів (круп) та 250 банок мясних та рибних консервів було роздано мешканцям Краматорська", - написав він.