Українські силовики з боєм увійшли на західну околицю Донецька - Ярош

Про це повідомляє лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош на своїй сторінці у соцмережі.Читайте такожМешканців Донецьку просять не виходити на вулицю у зв'язку з бойовими дія

"Передові підрозділи 93-ї бригади ЗСУ, батальонів "Донбас", "Дніпро" і добровольці "Правого сектора" з боєм увійшли на західну окраїну Донецька. Закріплюємося...", - написав Ярош.