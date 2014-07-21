Українські силовики з боєм увійшли на західну околицю Донецька - Ярош
12:49, 21 липня 2014Політика
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Армія разом з добровольчими батальонами з боєм увійшли на західну окраїну Донецька.
Українськи силовики з боєм увійшли на західну окраїну Донецька - Ярош / Фото: УНИАН
Про це повідомляє лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош на своїй сторінці у соцмережі.Читайте такожМешканців Донецьку просять не виходити на вулицю у зв'язку з бойовими дія
"Передові підрозділи 93-ї бригади ЗСУ, батальонів "Донбас", "Дніпро" і добровольці "Правого сектора" з боєм увійшли на західну окраїну Донецька. Закріплюємося...", - написав Ярош.
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