РНБО: Колона важкої техніки з Росії намагалася прорватися через Ізварине

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожРНБО: Росія готує нові "Гради" для терористів«Вчора з російського села Блєшаково через прикордонний пункт «Ізварине» Луганської області колона важкої техніки російських диверсантів спробувала прорватись на територію України», - зазначив він.

«Колону обстріляла українська артилерія, проте кільком танкам та вантажівкам вдалося перетнути кордон», - додав Лисенко.