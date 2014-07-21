РНБО: Колона важкої техніки з Росії намагалася прорватися через Ізварине
13:43, 21 липня 2014Політика
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Колона важкої техніки з Росії намагалась прорватись на територію України через прикордонний пункт пропуску «Ізварине».
З Росії намагалася прорватися колона важкої техніки / spbdnevnik.ru
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Читайте такожРНБО: Росія готує нові "Гради" для терористів«Вчора з російського села Блєшаково через прикордонний пункт «Ізварине» Луганської області колона важкої техніки російських диверсантів спробувала прорватись на територію України», - зазначив він.
«Колону обстріляла українська артилерія, проте кільком танкам та вантажівкам вдалося перетнути кордон», - додав Лисенко.
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