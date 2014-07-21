Підрозділи Нацгвардії звільнили Рубіжне від терористів

14:05, 21 липня 2014
Політика
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Підрозділи Національної гвардії повністю зачистили населений пункт Рубіжне від терористів. Українські силовики впритул наблизились до міста Лисичанськ. 

Фото: УНИАН

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО у соцмережі. Читайте такожСили АТО контролюють ситуацію та здобувають перевагу на сході України

"ЗС України реалізовують заходи в рамках активної фази АТО. Українські силовики впритул наблизились до міста Лисичанськ. Підрозділи Національної гвардії повністю зачистили населений пункт Рубіжне від терористів", - йдеться у повідомленні.  

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою та динамічною, повідомляють у штабі АТО.

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