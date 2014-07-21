Силовики взяли під контроль 2 важливі населені пункти на Луганщині та Донеччині - штаб АТО
14:15, 21 липня 2014Політика
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Контролюючи населениі пункти Піски та Георгіївка, сили АТО забезпечують безпеку Карлівського водосховища та зможуть перекрити можливість постачання зброєю та боєприпасами бойовиків.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.
"В районі Луганська взятий під контроль важливий населений пункт Георгіївка. У цьому населеному пункті з’єднуються дороги з населених пунктів Алчевськ, Ровеньки та Краснодон", - йдеться у повідомленні.
Контроль над цими комунікаціями дозволяє перекрити можливість постачання зброєю та боєприпасами бойовиків, які поки що знаходяться в Луганську, підкреслюють у штабі. Читайте такожУкраїнські силовики з боєм увійшли на західну околицю Донецька - Ярош
Взято під контроль частину передмістя Донецька - населений пункт Піски. Контролюючи цей населений пункт сили АТО забезпечують безпеку Карлівського водосховища.
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