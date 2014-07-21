Силовики взяли під контроль 2 важливі населені пункти на Луганщині та Донеччині - штаб АТО

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"В районі Луганська взятий під контроль важливий населений пункт Георгіївка. У цьому населеному пункті з’єднуються дороги з населених пунктів Алчевськ, Ровеньки та Краснодон", - йдеться у повідомленні.

Контроль над цими комунікаціями дозволяє перекрити можливість постачання зброєю та боєприпасами бойовиків, які поки що знаходяться в Луганську, підкреслюють у штабі. Читайте такожУкраїнські силовики з боєм увійшли на західну околицю Донецька - Ярош

Взято під контроль частину передмістя Донецька - населений пункт Піски. Контролюючи цей населений пункт сили АТО забезпечують безпеку Карлівського водосховища.